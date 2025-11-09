صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :زمین کا تنازع ، فائرنگ اورکلہاڑی سے ایک شخص زخمی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :زمین کا تنازع ، فائرنگ اورکلہاڑی سے ایک شخص زخمی

تتلے عالی(نامہ نگا ر)زمین کے تنازع پر فائرنگ اورکلہاڑی سے ایک شخص شدید زخمی ہوگیا۔ نواحی گاؤں جوگی والہ کا قیصرگزشتہ صبح6بجے عبداﷲ پور میں کھیتوں میں کا م کر رہاتھاکہ طیب،شعیب اور 2 نامعلوم آگئے اورفائرنگ کر دی ، قیصر کو 3 گولیاں لگیں اور کلہاڑی کے وار بھی کئے گئے ،زخمی کو ہسپتال پہنچادیا گیا۔پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

