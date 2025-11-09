ڈپٹی کمشنر گجرات کا دورہ شہباز شریف پارک،زیر تعمیر جھیل کا جائزہ
گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کا شہباز شریف پارک کا دورہ، زیر تعمیر جھیل کا جائزہ لیا، سب انجینئر محکمہ لوکل گورنمنٹ شیخ شاہد نے بریفنگ دی ، اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ جہانگیر بٹ،ٹھیکیدار سید ثاقب شاہ اور قیصر فاروق بھی موجود ہیں۔
