گجرات :اغوا کے بعد لڑکے سے 3 افراد کی بد فعلی

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )تین نوجوانوں نے ککرالی کے رہائشی لڑکے کو اغوا کرکے ساہن کلاں میں لے جا کر بد فعلی کا نشانہ بنا ڈالا۔ککرالی کے رہائشی ادیب کے بیٹے (ص) کو حبیب، عبد اﷲ اورعلی حیدر ورغلا کر اغوا کر کے لے گئے تھے ، تھانہ ککرالی نے مقدمہ درج کر لیا۔

