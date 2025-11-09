صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:محنت کش کو تاوان کیلئے اغوا کر لیا گیا

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:محنت کش کو تاوان کیلئے اغوا کر لیا گیا

اغوا کاروں نے رہائی کے بدلے زین العابدین کے باپ سے 3 لاکھ روپے مانگ لئے

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )لدھیوالہ سے 23 سالہ محنت کش کو تاوان کیلئے اغوا کر لیا گیا، اغوا کاروں نے رہائی کے بدلے باپ سے 3 لاکھ روپے مانگ لئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغوی کی بازیابی کیلئے ٹیم تشکیل دے دی۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر آباد کے رہائشی محمد اسلم کا بیٹا زین العابدین لدھیوالہ کے عمران رشید کے پاس مزدوری کرتا تھا،20 روز قبل عمران کا بہنوئی شہزاد زین العابدین کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے گیا جس کے بعد زین العابدین کا والد سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسلم نے لدھیوالہ پولیس کومقدمہ کے اندارج میں دی گئی درخواست میں موقف اختیا ر کیا ہے کہ عابد نامی شخص نے گزشتہ روز مجھے فون کر کے بیٹے کی رہائی کے بدلے 3 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے ۔لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغوی کی بازیابی کیلئے چھاپہ مار ٹیم تشکیل دیدی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا :علی اکبر

ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کا سرگودھا روڈ بیوٹیفکیشن پراجیکٹ شروع

شہری سہولتوں،بیوٹیفکیشن منصوبے،18 نکاتی ایجنڈے پر غور

صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے سمندری میں کھلی کچہری

جماعت اسلامی 27ویں ترمیم کو مسترد کرتی :جاوید قصوری

فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ، غیر معیاری کھویا تیار کرنیوالی فیکٹری سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر