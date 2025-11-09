لدھیوالہ وڑائچ:محنت کش کو تاوان کیلئے اغوا کر لیا گیا
اغوا کاروں نے رہائی کے بدلے زین العابدین کے باپ سے 3 لاکھ روپے مانگ لئے
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )لدھیوالہ سے 23 سالہ محنت کش کو تاوان کیلئے اغوا کر لیا گیا، اغوا کاروں نے رہائی کے بدلے باپ سے 3 لاکھ روپے مانگ لئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغوی کی بازیابی کیلئے ٹیم تشکیل دے دی۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر آباد کے رہائشی محمد اسلم کا بیٹا زین العابدین لدھیوالہ کے عمران رشید کے پاس مزدوری کرتا تھا،20 روز قبل عمران کا بہنوئی شہزاد زین العابدین کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے گیا جس کے بعد زین العابدین کا والد سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسلم نے لدھیوالہ پولیس کومقدمہ کے اندارج میں دی گئی درخواست میں موقف اختیا ر کیا ہے کہ عابد نامی شخص نے گزشتہ روز مجھے فون کر کے بیٹے کی رہائی کے بدلے 3 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے ۔لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مغوی کی بازیابی کیلئے چھاپہ مار ٹیم تشکیل دیدی ۔