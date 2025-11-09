حافظ آباد روڈ پر منشیات فروش سے ڈیڑھ کلو ہیروئن برآمد
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ پولیس نے حافظ آباد روڈ پر ہردوپور سے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ،لاکھوں روپے کی ڈیڑھ کلو ہیروئن برآمد کرلی ۔بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے دوران گشت مشکوک شخص ثاقب عرف ثاقو ساکن ہردو پور کو روک کر دوران تلاشی ہیروئن برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
