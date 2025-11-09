صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ :چھیڑ چھاڑ سے روکنے پرخاتون پر تشدد

  • گوجرانوالہ
الیاس کالونی کے عدنان کمبوہ نے سو نیا کو ڈنڈوں سے نشانہ بنایا ، ملزم فرار

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )ناروکی میں چھیڑ چھاڑ سے منع کرنے پر اوباش نے خاتون کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ، ملزم فرار ہو گیا ۔ بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے ناروکی کے رہائشی لقمان کی اہلیہ سونیا اپنی ماں اور بہن کے ہمراہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی،الیاس کالونی کے رہائشی عدنان کمبوہ نے خاتون سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ،منع کرنے پر سونیا کو ڈنڈے سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا،خاتون کی ماں اور بہن نے منت سماجت کر کے جان چھڑائی جس پر ملزم دھمکیاں دیتا فرار ہو گیا ،لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

ملتان

