این اے 66 میں کامیابی عوامی اعتماد کا اظہار :ناہرا برادران

  • گوجرانوالہ
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عوام دوست پالیسیو ں ، اقدامات نے عوام کے دل جیت لئے

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )مسلم لیگ ن کے رہنماؤں حاجی مدثر قیوم ناہرا سابق ایم این اے ، مظہر قیوم ناہرا سابق چیئرمین ضلع کونسل گوجرانوالہ اور اظہر قیوم ناہرا ایم این اے نے کہا ہے کہ حلقہ این اے 66 سے بلال فاروق تارڑ کی بلا مقابلہ کامیابی عوام کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت اور پالیسیوں پر مکمل اعتماد کا مظہر ہے ،ناہرا برادران نے کہا کہ عوام نے ایک مرتبہ پھر ترقی، خوشحالی اور استحکام کے تسلسل کو برقرار رکھنے کیلئے مسلم لیگ (ن) پر اعتماد کا اظہار کیا ہے

ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز شریف کی صوبے میں عوام دوست پالیسیوں، فلاحی اقدامات اور ترقیاتی منصوبوں نے عوام کے دل جیت لئے ہیں ۔حاجی مدثر قیوم ناہرا نے کہا کہ بلال فاروق تارڑ کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ (ن) ہی وہ جماعت ہے جو عوامی خدمت کے ایجنڈے پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ نومنتخب نمائندے عوامی توقعات پر پورا اترتے ہوئے علاقے کی ترقی اور مسائل کے حل کیلئے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔

 

