لدھیوالہ وڑائچ:اجرت مانگنے پر موٹر سائیکل مکینک فائرنگ سے زخمی
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )منڈیالہ میر شکاراں میں اجرت مانگنے پر مسلح نوجوان نے موٹر سائیکل مکینک کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ۔
بتایا گیا ہے کہ منڈیالہ میر شکاراں کے رہائشی مکینک یاسر نے اپنے گاؤں کے علی رضا سے موٹر سائیکل مرمت کرنے کے بعد مزدوری مانگی تو علی رضا نے پسٹل سے فائرنگ کر کے مکینک کو زخمی کر دیا اور فرار ہو گیا، زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے مکینک کے والد شیر علی کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔