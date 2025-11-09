سیالکوٹ:پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ، مہنگائی کا جن بے قابو
شہر اورگردونواح میں اندھیر نگری چوپٹ راج،نا جائز منافع خور عوام کو لوٹنے لگے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی عدم توجہ، مہنگائی کا جن عوام پربھاری، اعلیٰ حکام نے چپ سادھ لی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہونے سے شہر اور گردونواح کے علاقوں میں اندھیر نگری چوپٹ راج قائم ہو گیا ۔ غریب عوام مہنگے داموں اشیائے خوردونوش خریدنے پر مجبور ہوگئے ۔ بڑا گوشت گیارہ سو روپے فی کلو اور چھوٹا گوشت2400سے 2600روپے فی کلوتک فروخت ہونے لگا۔ سیالکوٹ اور گردونواح میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال ہونے کی وجہ سے منافع خوروں کی ہٹ دھرمی پر قابو نہ پایا جا سکا۔
عوام مہنگے داموں اشیائے خوردونوش خریدنے پر مجبور ہوگئے ، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی بدحالی کی وجہ سے بالخصوص غریب مزدور، سفید پوش اور مڈل کلاس طبقہ کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ ن پہنچی ہے جو مہنگائی اور مہنگے داموں اشیائے خوردونوش خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔رہی سہی کسرمنافع خوروں نے پوری کر دی ۔ دکاندار چینی، گھی، دالیں، چاول ، چائے ، گڑ ،شکر، سبزیوں، پھلوں، ڈرائی فروٹ اور دیگر اشیائے خوردونوش کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ شہریوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔