حسن سرفراز بھلی ایڈووکیٹ دوبارہ گنتی میں بھی کامیاب قرار
شمشاد احمد باجوہ 3514 ووٹ حاصل کرسکے ، ضلع کچہری میں وکلا کے بھنگڑے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )پنجاب بار کونسل کی متازعہ نشست پر دوبارہ گنتی ،حسن سرفراز بھلی ایڈووکیٹ 3605 ووٹ لیکر کامیاب قرار ، ضلع کچہری میں ڈھول کی تاپ پر وکلا کے بھنگڑے ، پنجاب بار کونسل کے یکم نومبر کو ہونے والے انتخابات میں سیالکوٹ کی 2 نشستوں پر چودھری رضا سبحانی 5292 ووٹ لیکر کامیاب قرار پائے تھے جبکہ سابق ممبر پنجاب بار کونسل شمشاد احمد باجوہ ایڈووکیٹ اور حسن سرفراز بھلی ایڈووکیٹ کے حواری سوشل میڈیا پر اپنے اپنے امیدوار کی کامیابی کے دعو ے کررہے تھے تاہم ہفتہ کے روز گوجرانوالہ میں دوبارہ گنتی کے دوران حسن سرفراز بھلی ایڈووکیٹ 3605 ووٹ لیکر کامیاب قرار پائے اور سابق ممبر پنجاب بار کونسل شمشاد احمد باجوہ 3514 ووٹ حاصل کرسکے ۔ اس طرح سیالکوٹ میں پنجاب بار کونسل کی دو نشستوں پر رضا سبحانی اور حسن سرفراز بھلی ایڈووکیٹ پنجاب بار کونسل کے 5سال کیلئے ممبر منتخب ہوئے ۔