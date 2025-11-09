اقبالؒ کی شاعری نے سر اٹھا کر چلنے کا سبق دیا :مقررین
آج کے زوال پذیر دور میں فکری پیغام کو عام کرنے کی ضرورت :پروفیسر امین خاور
کامونکے (تحصیل رپورٹر) بزمِ اہلِ سخن کامونکے کے زیر اہتمام اقبال ڈے کے موقع پر پُروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں پروفیسر ڈاکٹر امین خاور، علامہ اعجاز سندھو، مفتی ڈاکٹر ثاقب علوی، پروفیسر شفیق احمد، ڈاکٹر صائمہ ناز اور عظمیٰ سراب سمیت متعدد علمی و ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے زوال پذیر دور میں علامہ اقبال کے فکری پیغام کو عام کرنے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ اقبالؒ نے امتِ مسلمہ کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے اور خودی و عمل کا درس دیا۔
پروفیسر ڈاکٹر امین خاور نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے محبوب ؐکی محبت نمایاں ہے اور انہوں نے ہمیں سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اُٹھا کر جینے کا سبق دیا۔ مقررین نے کہا کہ اقبال کی فکر ایمان، خودی، عشقِ رسول ؐاور حُبِ وطن کا حسین امتزاج ہے جس پر عمل کر کے ہی ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمتِ رفتہ واپس حاصل کر سکتے ہیں۔