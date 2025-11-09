کامونکے :مہندی کی تقریب میں فائرنگ ، 2 مووی میکرز زخمی
کامونکے (تحصیل رپورٹر )مہندی کی تقریب میں نوجوان نے فائرنگ کرکے 2مووی میکر ز کو شدید زخمی کردیا۔بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات حبیب پورہ کا 26 سالہ رفاقت علی اور اُسکا دوست 18 سالہ شکیل محلے میں مہندی کی تقریب میں مووی بنارہے تھے کہ۔۔۔
معمولی تلخ کلامی پر عظیم اور لیاقت کی ایما پر مسلم گنج کے فہد عرف گوگا نے ٹانگوں میں گولیاں مار کر رفاقت علی اور شکیل کو شدید زخمی کردیا جنہیں تشویشناک حالت کے پیش نظر تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال سے ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کردیا گیا۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔