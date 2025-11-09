صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :مہندی کی تقریب میں فائرنگ ، 2 مووی میکرز زخمی

  • گوجرانوالہ
کامونکے :مہندی کی تقریب میں فائرنگ ، 2 مووی میکرز زخمی

کامونکے (تحصیل رپورٹر )مہندی کی تقریب میں نوجوان نے فائرنگ کرکے 2مووی میکر ز کو شدید زخمی کردیا۔بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات حبیب پورہ کا 26 سالہ رفاقت علی اور اُسکا دوست 18 سالہ شکیل محلے میں مہندی کی تقریب میں مووی بنارہے تھے کہ۔۔۔

 معمولی تلخ کلامی پر عظیم اور لیاقت کی ایما پر مسلم گنج کے فہد عرف گوگا نے ٹانگوں میں گولیاں مار کر رفاقت علی اور شکیل کو شدید زخمی کردیا جنہیں تشویشناک حالت کے پیش نظر تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال سے ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کردیا گیا۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈآپریشن،پروڈکشن یونٹس کو جرمانے

اقبال ؒ کی شاعری فکر وعمل کا انقلابی منشور،ڈاکٹر عثمان جمشید

پاکستان قائدؒ اوراقبال ؒ کی بصیرت کا نتیجہ،فخر امام

اقبال ؒ کے افکار قوم کے رہنمائی کا سرچشمہ،کلثوم پراچہ

ناصر لنگا اخبارفروش یونین خانیوال کے صدر،اظہرفتیانہ جنرل سیکرٹری منتخب

کرم پور میں گندگی کے ڈھیر، انتظامیہ خاموش تماشائی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر