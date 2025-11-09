صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیل قیدیوں کو سہولیات فراہمی ترجیحی ذمہ داری ، ڈی سی پاکپتن

آصف رضا کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ جیل کی پریزن ہیلتھ کونسل کا اجلاس

پاکپتن (سٹی رپور ٹر)ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق جیلوں میں قیدیوں کو معیاری اور بروقت صحت سہولیات کی فراہمی حکومتِ پنجاب کی ترجیحی ذمہ داری ہے ، جیلوں میں زیرِ حراست اسیروں کو علاج، ادویات اور صحت عامہ کی دیگر سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے کیلئے تمام متعلقہ محکمے فعال کردار ادا کریں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ جیل پاکپتن کی پریزن ہیلتھ کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل حسن نواز کاٹھیا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ریونیو) ڈاکٹر ثمن عباس، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر فائزہ کنول، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر حافظ احسن سمیت متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔

