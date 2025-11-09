بینظیر انکم سپورٹ رقوم سے کٹوتی کرنیوالا ریٹیلر گرفتار
ملزم محمدخان 13500روپے ادائیگی کی ویڈیوبناتا، پھر1ہزار رکھ لیتا
بصیرپور(نامہ نگار)چورستہ میانخاں میں پولیس نے نادارخواتین کی بینظیر انکم سپورٹ کی رقوم سے کٹوتی کرنیوالے ریٹیلر کورنگے ہاتھوں گرفتارکرلیا۔ آبادی مستانہ کا ریٹیلرمحمدخان بیوائو ں اورمستحق خواتین کو امدادی پروگرام کے 13500روپے کی ادائیگی کے بعدچالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکی ویڈیو بنالیتاکہ مکمل رقم وصول کرلی ہے اور ان سے ایک ہزار روپے فی خاتون واپس وصول کرلیتا۔ جسکی متاثرہ زینب بی بی نے مقامی پولیس کو اطلاع دیدی جس پرپولیس نے ملزم کو گرفتارکرکے مقدمہ درج کرلیا۔