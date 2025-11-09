صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منڈیکی گورائیہ:لڑائی جھگڑوں میں 6 افراد کا خاتون اور نوجوان پر تشدد

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ:لڑائی جھگڑوں میں 6 افراد کا خاتون اور نوجوان پر تشدد

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )لڑائی جھگڑے کے واقعات میں دو خواتین سمیت 6 افراد نے خاتون اور نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ ڈسکہ کا شہیر اپنی د کان پر موجودتھاکہ اسی دوران زین بٹ آیا اور اس نے تیز دھار چھری کے وار کرکے اس کو زخمی کردیا، دوسرے واقعہ میں موضع بھلر کی فرح کو عاطف’فوزیہ ’ثاقب ’قاسم اور ثوبیہ نے تشددکرکے زخمی کردیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

ڑائی جھگڑے کے واقعات میں دو خواتین سمیت 6 افراد نے خاتون اور نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ ڈسکہ کا شہیر اپنی د کان پر موجودتھاکہ اسی دوران زین بٹ آیا اور اس نے تیز دھار چھری کے وار کرکے اس کو زخمی کردیا، دوسرے واقعہ میں موضع بھلر کی فرح کو عاطف’فوزیہ ’ثاقب ’قاسم اور ثوبیہ نے تشددکرکے زخمی کردیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیکٹرایچ9اور آئی 9میں آپریشن،درجنوں غیر قانونی تعمیرات مسمار

یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن

اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح

ڈینگی پھیلاؤ میں کمی، اسلام آباد میں 12نئے کیسز رپورٹ

یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم

عالمی چیلنجز کا حل صرف فکرِ اقبال میں پوشیدہ ، اورنگزیب کھچی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر