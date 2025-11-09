صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :مختلف واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 خواتین اغوا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :مختلف واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 خواتین اغوا

کامونکے (نامہ نگار )مختلف واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 خواتین کو اغوا کرلیا گیا۔ کرسچن کالونی کی بیس سالہ (ن)اور اُسکی ایک سالہ بیٹی (ک) کو گھر سے روبن مسیح اور ساحل زبردستی اغوا کرکے لے گئے ۔ سادھوکی کی فضا دُکان پر گئی جسے راوی ریان کا سنی،اعجاز احمد،رضیہ اور ایک نامعلوم شخص زبردستی کار میں ڈال کر اغوا کرکے لے گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کرلیے ۔

مختلف واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 خواتین کو اغوا کرلیا گیا۔ کرسچن کالونی کی بیس سالہ (ن)اور اُسکی ایک سالہ بیٹی (ک) کو گھر سے روبن مسیح اور ساحل زبردستی اغوا کرکے لے گئے ۔ سادھوکی کی فضا دُکان پر گئی جسے راوی ریان کا سنی،اعجاز احمد،رضیہ اور ایک نامعلوم شخص زبردستی کار میں ڈال کر اغوا کرکے لے گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کرلیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا :علی اکبر

ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کا سرگودھا روڈ بیوٹیفکیشن پراجیکٹ شروع

شہری سہولتوں،بیوٹیفکیشن منصوبے،18 نکاتی ایجنڈے پر غور

صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے سمندری میں کھلی کچہری

جماعت اسلامی 27ویں ترمیم کو مسترد کرتی :جاوید قصوری

فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ، غیر معیاری کھویا تیار کرنیوالی فیکٹری سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر