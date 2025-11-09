منڈیکی گورائیہ :قبروں کی بے حرمتی کرنے پر 9افراد کیخلا ف مقدمہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )قبروں کی بے حرمتی کرنے پر 9افراد کیخلا ف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔موضع کوٹلی بیساکھ سنگھ کے خرم مرقس نے پولیس کودرخواست دی کہ سدھیر مسیح ’شکیل مسیح ’یشو مسیح اور چھ نامعلوم افراد قبرستان عیسائیاں میں داخل ہوکر اس کی والدہ ’دادی اور نانی کی قبروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے قبروں کے ماربل و کتبہ جات کوتوڑ دیا، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
