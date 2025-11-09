پھلورہ چونڈہ روڈ پر کار کی ٹکر سے محنت کش جاں بحق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) پھلورہ چونڈہ روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے محنت کش جاں بحق ہوگیا، 39 سالہ کاشف یاسین سرجیکل فیکٹری میں کام کے بعد گھر جارہا تھا جسے چونڈہ روڈ پر عقب سے آنے والی تیز رفتار کار ڈرائیور کی تیز رفتاری کی وجہ سے ٹکرا گئی اور وہ شدید زخمی ہوگیا جو بعدازاں زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گیا، ڈرائیور کار سمیت فرار ہوگیا، پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر کارروائی شروع کردی ۔
