صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھلورہ چونڈہ روڈ پر کار کی ٹکر سے محنت کش جاں بحق

  • گوجرانوالہ
پھلورہ چونڈہ روڈ پر کار کی ٹکر سے محنت کش جاں بحق

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) پھلورہ چونڈہ روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے محنت کش جاں بحق ہوگیا، 39 سالہ کاشف یاسین سرجیکل فیکٹری میں کام کے بعد گھر جارہا تھا جسے چونڈہ روڈ پر عقب سے آنے والی تیز رفتار کار ڈرائیور کی تیز رفتاری کی وجہ سے ٹکرا گئی اور وہ شدید زخمی ہوگیا جو بعدازاں زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گیا، ڈرائیور کار سمیت فرار ہوگیا، پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر کارروائی شروع کردی ۔

 پھلورہ چونڈہ روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے محنت کش جاں بحق ہوگیا، 39 سالہ کاشف یاسین سرجیکل فیکٹری میں کام کے بعد گھر جارہا تھا جسے چونڈہ روڈ پر عقب سے آنے والی تیز رفتار کار ڈرائیور کی تیز رفتاری کی وجہ سے ٹکرا گئی اور وہ شدید زخمی ہوگیا جو بعدازاں زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گیا، ڈرائیور کار سمیت فرار ہوگیا، پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر کارروائی شروع کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

حکومتی پالیسیوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا :علی اکبر

ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کا سرگودھا روڈ بیوٹیفکیشن پراجیکٹ شروع

شہری سہولتوں،بیوٹیفکیشن منصوبے،18 نکاتی ایجنڈے پر غور

صوبائی محتسب پنجاب کی جانب سے سمندری میں کھلی کچہری

جماعت اسلامی 27ویں ترمیم کو مسترد کرتی :جاوید قصوری

فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ ، غیر معیاری کھویا تیار کرنیوالی فیکٹری سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر