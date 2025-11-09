گکھڑ منڈی :منشیات فروشی ،چوری اور راہزنی کر نیوالا گروہ گرفتار
گکھڑمنڈی (نامہ نگار )پولیس تھانہ گکھڑ نے منشیات فروشی ،چوری اور راہزنی کر نیوالے گروہ کے ارکان کو گرفتار کرکے 4 کلو 700 گرام چرس ، لاکھوں روپے اور قیمتی سامان برآمد کر لیا۔ ملزموں میں علی حسن، محمد سعید، افضل، وقاص اور اعجاز شامل ہیں ۔
