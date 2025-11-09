سیالکوٹ :سموگ آگاہی مہم کے حوالے سے شہریوں میں ماسک تقسیم
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ٹریفک پولیس نے سموگ آگاہی مہم کے حوالے سے حکیم خادم علی روڈ پر نجی فرم میں شہریوں میں ماسک تقسیم کئے ،ڈی پی او فیصل شہزاد کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک ہیڈکوارٹرز مدثر صدیق کی نگرانی میں ٹریفک ایجوکیشن ونگ سیالکوٹ ڈاکٹر شفقت نے فرم کے مالک چودھری زاہد، ڈاکٹر معید نے سموگ آگاہی مہم کے تحت شہریوں میں ماسک تقسیم کئے اور سموگ سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔
ٹریفک پولیس نے سموگ آگاہی مہم کے حوالے سے حکیم خادم علی روڈ پر نجی فرم میں شہریوں میں ماسک تقسیم کئے ،ڈی پی او فیصل شہزاد کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک ہیڈکوارٹرز مدثر صدیق کی نگرانی میں ٹریفک ایجوکیشن ونگ سیالکوٹ ڈاکٹر شفقت نے فرم کے مالک چودھری زاہد، ڈاکٹر معید نے سموگ آگاہی مہم کے تحت شہریوں میں ماسک تقسیم کئے اور سموگ سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔