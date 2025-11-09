سیالکوٹ:ڈاکوئوں نے سائیکل سوار سے رقم چھین لی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رنگ پورہ روڈ پر سائیکل سوار کو 3 ڈاکوؤں نے اسلحہ کی نوک پر روک کر 3480روپے چھین لئے ، شیراز طاہر سائیکل پر آرہا تھا جسے ڈاکوؤں نے پستول دکھا کر روک لیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر رقم چھین لی اور فرار ہوگئے ، پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کردی۔
