صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:ڈاکوئوں نے سائیکل سوار سے رقم چھین لی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:ڈاکوئوں نے سائیکل سوار سے رقم چھین لی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رنگ پورہ روڈ پر سائیکل سوار کو 3 ڈاکوؤں نے اسلحہ کی نوک پر روک کر 3480روپے چھین لئے ، شیراز طاہر سائیکل پر آرہا تھا جسے ڈاکوؤں نے پستول دکھا کر روک لیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر رقم چھین لی اور فرار ہوگئے ، پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کردی۔

رنگ پورہ روڈ پر سائیکل سوار کو 3 ڈاکوؤں نے اسلحہ کی نوک پر روک کر 3480روپے چھین لئے ، شیراز طاہر سائیکل پر آرہا تھا جسے ڈاکوؤں نے پستول دکھا کر روک لیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر رقم چھین لی اور فرار ہوگئے ، پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش شروع کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیکٹرایچ9اور آئی 9میں آپریشن،درجنوں غیر قانونی تعمیرات مسمار

یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن

اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح

ڈینگی پھیلاؤ میں کمی، اسلام آباد میں 12نئے کیسز رپورٹ

یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم

عالمی چیلنجز کا حل صرف فکرِ اقبال میں پوشیدہ ، اورنگزیب کھچی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر