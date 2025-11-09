سیالکوٹ:موٹر سائیکل رکشہ الٹنے سے 2مسافر شدید زخمی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سبز پیر روڈ پر تیز رفتاری کے با عث موٹر سائیکل رکشہ الٹ جانے سے 2مسافر شدید زخمی ہوگئے ، رکشہ پر 17 سالہ عبدالقادر اور 24 سالہ مدثر عدیل سیالکوٹ شہر آرہے تھے کہ تیز رفتاری کے با عث رکشہ الٹ گیا جس سے دونوں شدید زخمی ہوگئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
