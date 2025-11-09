صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتوں میں ملوث10گینگ گرفتار ،19 موٹر سائیکلیں اور لاکھوں روپے برآ مد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈی ایس پی AVLS طارق محمودکی زیرنگرانی انچارج سب انسپکٹر محمدارشد، ناصرگل ،اے ایس آئی نصر اللہ و دیگر اہلکاروں پر پولیس ٹیموں نے موٹرسائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث10گینگ کے 20 ارکان کو گرفتار کر کے 19موٹرسائیکلیں 2لاکھ 40ہزارروپے برآمد کر لئے

۔گرفتارملزموں میں علی رضا، عابد، عمیر ،عمر،احمد دین،علی رضا، صفدر، آفتاب، خلیل، احدنثار، شاہد جمیل، شاہد حبیب، بلال،طاہر، شہباز،عمیر ،دانش، اسامہ، شہریار اورفلک شیر شامل ہیں ۔ 

 

