سیالکوٹ:ڈسٹرکٹ جیل میں منشیات کیس کا قیدی انتقال کر گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) ڈسٹرکٹ جیل میں منشیات کے مقدمے میں قید احمد اقبال جاں بحق ہوگیا۔ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں منشیات کے مقدمہ میں قید احمد اقبال کی طبیعت ناساز ہوئی جسے ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہوسکا اور علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں علاج ومعالجہ کے دوران دم توڑ گیا ، آبائی قبرستان میں سپرد خا ک کردیا گیا۔
