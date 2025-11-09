صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:ڈسٹرکٹ جیل میں منشیات کیس کا قیدی انتقال کر گیا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:ڈسٹرکٹ جیل میں منشیات کیس کا قیدی انتقال کر گیا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) ڈسٹرکٹ جیل میں منشیات کے مقدمے میں قید احمد اقبال جاں بحق ہوگیا۔ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں منشیات کے مقدمہ میں قید احمد اقبال کی طبیعت ناساز ہوئی جسے ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہوسکا اور علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں علاج ومعالجہ کے دوران دم توڑ گیا ، آبائی قبرستان میں سپرد خا ک کردیا گیا۔

ڈسٹرکٹ جیل میں منشیات کے مقدمے میں قید احمد اقبال جاں بحق ہوگیا۔ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں منشیات کے مقدمہ میں قید احمد اقبال کی طبیعت ناساز ہوئی جسے ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جانبر نہ ہوسکا اور علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال میں علاج ومعالجہ کے دوران دم توڑ گیا ، آبائی قبرستان میں سپرد خا ک کردیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر