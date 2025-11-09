صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) سیالکوٹ میں ایف آئی اے کا سرکل پولیس سٹیشن قائم کردیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سیالکوٹ میں ایف آئی اے سرکل پولیس سٹیشن باضابطہ طور پر قائم کر دیا گیا ہے ۔اب سائلین کی درخواستیں ایف آئی اے سرکل پولیس سٹیشن سیالکوٹ میں جمع ہونگی اور سائلین کو گوجرانوالہ نہیں جانا پڑے گا۔

