مغل چک کے ڈسپوزل سے بجلی کا ٹرانسفارمر،میٹر اور کیبل چوری

  • گوجرانوالہ
مغل چک کے ڈسپوزل سے بجلی کا ٹرانسفارمر،میٹر اور کیبل چوری

عالم چوک (نمائندہ خصوصی )مغل چک کے ڈسپوزل سے چور بجلی کا ٹرانسفارمر،میٹر اور کیبل اتار کر لے گئے ۔بتایا گیا ہے کہ میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے علاقے میں واقع سیوریج کی نکاسی کے لئے بنائے گئے ڈسپوزل سے چو ر رات کے وقت ٹرانسفارمر ،میٹر اور کاپر کیبل لے گئے ، تھانہ لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

مغل چک کے ڈسپوزل سے چور بجلی کا ٹرانسفارمر،میٹر اور کیبل اتار کر لے گئے ۔بتایا گیا ہے کہ میونسپل کمیٹی لدھیوالہ کے علاقے میں واقع سیوریج کی نکاسی کے لئے بنائے گئے ڈسپوزل سے چو ر رات کے وقت ٹرانسفارمر ،میٹر اور کاپر کیبل لے گئے ، تھانہ لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔

 

