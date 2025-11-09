صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:انسداد عطائیت مہم کے تحت 2 کلینک سیل

  • گوجرانوالہ
گجرات:انسداد عطائیت مہم کے تحت 2 کلینک سیل

گجرات (نامہ نگار )ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں انسداد عطائیت مہم کے تحت گجرات میں غیر قانونی علاج فراہم کرنے والے کلینکس کیخلاف کارروائی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر گجرات کی ہدایت پر سی ای او ہیلتھ کی سربراہی میں ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں میں 6 کلینکس کا اچانک معائنہ کیا۔

 کارروائی کے دوران عثمان کلینک اور ارشد کلینک میں نااہل افراد کی جانب سے ایلوپیتھک ادویات اور طبی سہولیات فراہم کئے جانے کا انکشاف ہونے پر دونوں مراکز کو سیل کر دیا گیا اور شواہد اکٹھے کرکے مقدمات پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بھجوا د ئیے گئے ۔ مبشر کلینک میں پی ایچ سی رجسٹریشن نہ ہونے پر چالان کیا گیا۔

