گجرات:فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کا رروا ئی ،متعدد ہوٹلز، بیکرز اور دکانوں کو جرمانے

گجرات(سٹی رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے ڈپٹی ڈائریکٹر رضوان سعید کی نگرانی میں ضلع بھر میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد ہوٹلز، بیکرز اور دکانوں کو جرمانے عائد کیے۔

کارروائی کے دوران کوہِ نور میرج ہال کھاریاں کو 22 ہزار، ون سٹاپ جلالپور جٹاں روڈ کو 20 ہزار، الحنیف گرینڈ مارکی بھمبر روڈ کو 10 ہزار، نوشاہی قلفی ربڑی دودھ اینڈ سموسہ ہاؤس کو 8 ہزار، بیکرز سرگودھا روڈ کو 8 ہزار، انصر کریانہ و سموسہ پکوڑا شاپ کو 7 ہزار اور بسم اﷲ ہوٹل و ملک شاپ کو 5 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔دودھ لے جانے والی گاڑیوں پر بھی 11 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ۔

