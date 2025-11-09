گجرات:ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف آپریشن، 2ملزم گرفتار
گجرات(سٹی رپورٹر )تھانہ صدر کھاریاں کا ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف آپریشن، 2ملزم گرفتار کرکے رائفل 223 بوراور پسٹل برآمد کر لیا ۔ ایس ایچ او تھانہ صدر کھاریاں محمد اسلم ہنجرا نے پولیس ٹیم کے ہمراہ ناجائز اسلحہ برداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2ملزموں محمد جنید اور انیس الرحمن کو پکڑ لیا ۔
