تتلے عالی سمیت دیگرعلاقوں میں دالوں کی کاشت کا فیصلہ
تتلے عالی(نامہ نگار)پنجاب حکومت نے مہنگائی کنٹرول کرنے اور پیداوار بڑھانے کیلئے تتلے عالی سمیت صوبہ بھر کے علاقوں میں مختلف دالوں کی کاشت کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلہ میں تمام اضلاع کو الگ الگ ٹارگٹ دیا گیا ہے
جس کیلئے تتلے عالی،کامونکی اور نوشہرہ ورکاں میں مونگ ودیگر دالوں کیلئے نمائشی پلاٹ بھی لگائے جارہے ہیں ۔پنجاب سیڈ کارپوریشن کی جانب سے دالوں کے بیجوں پر 50فیصد تک سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ دالوں کی پیداوار میں اضافہ سے کسان کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا۔