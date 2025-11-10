صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی سمیت دیگرعلاقوں میں دالوں کی کاشت کا فیصلہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی سمیت دیگرعلاقوں میں دالوں کی کاشت کا فیصلہ

تتلے عالی(نامہ نگار)پنجاب حکومت نے مہنگائی کنٹرول کرنے اور پیداوار بڑھانے کیلئے تتلے عالی سمیت صوبہ بھر کے علاقوں میں مختلف دالوں کی کاشت کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلہ میں تمام اضلاع کو الگ الگ ٹارگٹ دیا گیا ہے

جس کیلئے تتلے عالی،کامونکی اور نوشہرہ ورکاں میں مونگ ودیگر دالوں کیلئے نمائشی پلاٹ بھی لگائے جارہے ہیں ۔پنجاب سیڈ کارپوریشن کی جانب سے دالوں کے بیجوں پر 50فیصد تک سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ دالوں کی پیداوار میں اضافہ سے کسان کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر