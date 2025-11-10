صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی او انڈسٹریز کاپٹرول پمپس پر پیمانوں،دکانوں پرترازئوں کامعائنہ

  • گوجرانوالہ
ڈی او انڈسٹریز کاپٹرول پمپس پر پیمانوں،دکانوں پرترازئوں کامعائنہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل انڈسٹریز پنجاب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری انڈسٹریز پنجاب کی ہدایات پرصوبہ بھر میں اوزان و پیمائش کے نظام کو شفاف بنانے کیلئے خصوصی آپریشن کا آغاز کر دیا گیاہے ۔

اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز /ڈپٹی کنٹرولر اوزان و پیمائش گوجرانوالہ عمیر خالد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر بھر کے مختلف پٹرول پمپس کے پیمانوں اور دکانوں کے ترا زو باٹ وغیرہ کا معائنہ کیا اور کہا عوام کو پورا ناپ تول مہیا کروانا اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلہ میں روزانہ کارروائیاں کرکے ناپ تول میں کمی کرنیوالوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر