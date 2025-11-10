ڈی او انڈسٹریز کاپٹرول پمپس پر پیمانوں،دکانوں پرترازئوں کامعائنہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل انڈسٹریز پنجاب نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری انڈسٹریز پنجاب کی ہدایات پرصوبہ بھر میں اوزان و پیمائش کے نظام کو شفاف بنانے کیلئے خصوصی آپریشن کا آغاز کر دیا گیاہے ۔
اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز /ڈپٹی کنٹرولر اوزان و پیمائش گوجرانوالہ عمیر خالد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر بھر کے مختلف پٹرول پمپس کے پیمانوں اور دکانوں کے ترا زو باٹ وغیرہ کا معائنہ کیا اور کہا عوام کو پورا ناپ تول مہیا کروانا اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلہ میں روزانہ کارروائیاں کرکے ناپ تول میں کمی کرنیوالوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔