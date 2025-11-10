محلہ سرکاری پڑاؤ میں صفائی نہ ہونے پر مکینوں کااحتجاج
سینٹری ورکرز گلی محلوں میں صفائی نہیں کرتے :مظاہرین ،نوٹس کامطالبہ
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا)محلہ سرکاری پڑاؤ میں نجی کمپنی کے سینٹری ورکرز کی جانب سے صفائی نہ کئے جانے پرعلاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے ۔ علاقہ مکینوں نے ملک عدیل اصغر ایڈووکیٹ اورڈاکٹر اسلم گھمن کی قیادت میں شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ انکے علاقہ میں صفائی کرنے والے سینٹری ورکرز کئی کئی روزگلی محلوں کی صفائی نہیں کرتے اور جو انہیں نذرانہ دیتا ہے وہاں صفائی کرتے ہیں باقی علاقہ کو چھوڑدیتے ہیں۔مزید برآں مذکورہ علاقہ کے سپروائزر کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی مین شاہراؤں کو صاف کرنے کی ہے گلی محلوں کی نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری پڑاؤ ودیگرعلاقوں میں صفائی کا معقول انتظام کیا جائے ۔