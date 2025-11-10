انجمن اساتذہ کے زیر اہتمام مرے کالج میں فکرِ اقبال کانفرنس
علامہ اقبالؒ کا فلسفہ خودی نوجوان نسل کیلئے رہنمائی کا سرچشمہ ہے :مقررین
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انجمن اساتذہ کے زیر اہتمام گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ میں فکرِ اقبال کانفرنس ہوئی ۔معروف اساتذہ، دانشوروں، طلبا اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔تقریب کی صدارت مرکزی صدر انجمن اساتذہ ندیم اشرفی نے کی پرنسپل مرے کالج پروفیسر ندیم قیصر، پروفیسر عاشق حسین صدیقی، پروفیسر شعیب، آصف بھلی، عبدالمجید نیازی، ڈاکٹر انور اقبال، رانا شازب، طارق محمود، پروفیسر نعیم سلہری، منٹور عبدالرحمن اورفائق شیرازی نے فکرِ اقبال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا علامہ اقبالؒ کا فلسفہ خودی اور عملِ پیہم نوجوان نسل کیلئے رہنمائی کا سرچشمہ ہے ۔
اقبال نے قوم کو بیداری، عزم و ایمان اور فکری آزادی کا پیغام دیا جو آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے ۔ ندیم اشرفی نے کہا اساتذہ علامہ اقبالؒ کے افکار کو نصاب اور تدریس کا حصہ بنائیں تاکہ نئی نسل اپنے ماضی، ثقافت اور دینی تشخص سے جڑی رہ سکے ۔پرنسپل ندیم قیصر نے کہا مرے کالج اقبال کا مادرِ علمی ہے ، اس ادارے کے در و دیوار اقبال کی فکری روشنی کے گواہ ہیں اور یہاں اقبال شناسی کے فروغ کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے ۔تقریب میں طلبا نے کلامِ اقبال پیش کیا تو حاضرین نے بھرپور داد دی۔ آخر میں یومِ اقبال کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔اقبال شناسی کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرنے پر اساتذہ کو تعریفی اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔