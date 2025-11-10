صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
مسلم لیگ بلدیاتی الیکشن میں بھرپورکامیابی حاصل کرے گی، صوبائی وزیر

گجرات (نامہ نگار )صوبائی وزیرصنعت وتجارت چودھری شافع حسین سے ممتازسیاسی وسماجی شخصیت،صدرفرینڈز گروپ رضوان دلدارچودھری اورممتازکاروباری شخصیت داؤد صادق بٹ ودیگر نے ملاقاتیں کیں ۔ اس موقع پر بلدیاتی الیکشن سمیت دیگراہم امور پرتبادلہ خیالات ہوا، گجرات شہرکی تمام یونین کونسلز سے مضبوط امیدوار کھڑے کرنے کافیصلہ کیاگیا۔رضوان دلدار نے بلدیاتی الیکشن میں بھرپورتعاون کی یقین دہانی کرائی اورکہا مسلم لیگ کے امیدوار وں کی کامیابی کیلئے تمام وسائل بروئے کارلائیں گے ۔بلدیاتی الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوکر سٹی میئربھی مسلم لیگ کاہوگا۔

شافع حسین نے کہا بلدیاتی انتخابات کی ابھی سے تیاریاں شروع کردیں آئندہ بلدیاتی الیکشن میں مسلم لیگ (ق)بھرپورحصہ لیتے ہوئے بھرپورکامیابی حاصل کرے گی، چودھری شجاعت کے بے لوث عوامی خدمت کے مشن پرگامزن ہیں گجرات شہرسمیت حلقہ پی پی31کے تمام دیرینہ مسائل ترجیحی بنیادوں پرحل کروانے کے ساتھ کروڑو ں روپے کے میگاترقیاتی پراجیکٹ بھی کامیابی سے پایہ تکمیل کوپہنچ رہے ہیں ۔ صوبائی وزیرشافع حسین نے داؤد صادق بٹ کوخصوصی ملاقات میں مسلم لیگ تحصیل گجرات کاسینئرنائب صدر نامزد کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

اوراپنے دیرینہ ساتھی داؤد صادق بٹ کو مبارکباد پیش کی اور اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن سرانجام دینے اورپارٹی کی مضبوطی وعوامی مسائل کے حل کیلئے اقدامات کی بھی ہدایات جاری کرتے ہوئے اپنے بھرپورتعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

 

