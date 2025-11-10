3 منی پٹرول پمپس سیل ، گاڑیوں کی چیکنگ، 12 گیس سلنڈر ضبط
گجرات (نامہ نگار )ڈی سی گجرات نورالعین کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں احمد شیر کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر چلنے والے 3 منی پٹرول پمپس اور ایجنسیوں کو سیل کر کے سامان ضبط کر لیا ۔
کارروائی کا مقصد عوام کے جان ومال کا تحفظ یقینی بنانا ہے ۔ ڈی سی گجرات کی ہدایت پرریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی گجرات کی جانب سے سیکریٹری آر ٹی اے صدام حسین کی نگرانی میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور ایل پی جی سلنڈر لے جانے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس دوران متعدد گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ 12 ایل پی جی سلنڈر ضبط کر لیے گئے ۔