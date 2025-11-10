محکمہ زراعت کی گندم کی پیدوار بڑھانے کیلئے آگاہی تقریب
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت( توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کے زیر اہتمام ایم پی اے قیصر اقبال سندھو اور سابق ایم پی اے وقار چیمہ کے ڈیرے پر ملاقات کے دوران گندم کی پیداوارمیں اضافہ، سموگ پر کنٹرول کے سلسلہ میں آگاہی دی گئی اور گندم کی فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کیلئے کاشتکاری کے جدیدطریقوں بارے تربیت دی گئی تاکہ انکی فی ایکڑ خالص آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے ۔
فصلوں کی باقیات بالخصوص دھان کی فصل کے مڈھوں کو جلانے سے سموگ کے مضر اثرات اور خلاف ورزی پرقانونی کارروائیوں سے بھی آگاہ کیاگیا۔پرنسپل ایگریکلچر آفیسر گوجرانوالہ اعظم مغل نے اس موقع پر کہا حکومت پنجاب ملک میں زراعت کی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کیلئے بھرپور اقدامات عمل میں لا رہی ہے ۔ اس موقع پر فیلڈ مین رمصان اورہیلپر بلال خاں بھی موجود تھے ـ۔