نمرہ حمید کا اعزاز

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا) نوشہرہ ورکاں کی باصلاحیت بیٹی نمرہ حمید نے ایک بار پھر اپنے شہر کا نام روشن کر دیا ۔نمرہ حمید نے سی ایس ایس کے امتحان میں 101ویں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد بطور اسسٹنٹ کمشنر ایف بی آر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ا

ب انہوں نے پی ایم ایس کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے 28 ویں پوزیشن حاصل کی ہے ۔نمرہ حمید کا کہنا ہے کہ میری کامیابی میں میرے بھائی میاں زبیر حمید کی محنت اور والدہ کی دعائیں شامل ہیں، نوشہرہ ورکاں کے عوام اور تعلیمی حلقوں نے نمرہ حمید کو اس کامیابی پر مبارکباد دی ہے ۔

