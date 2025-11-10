لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں خواتین سمیت چھ افراد شدید زخمی
کامونکے (نامہ نگار)لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں خواتین سمیت چھ افراد کو شدید زخمی کردیا گیا۔ اسلام گارڈن کے قریب روک کر احمد جنجوعہ، فائق اور ذوہیب نے تشدد اور فائرنگ کرکے انس کو شدید زخمی کردیا۔
اراضی پر قبضہ سے منع کرنے پردلاور جنگ،عابد سہیل،نثار خاں،افتخار،طیب خاں،طلحہ نے اسلحہ کے بٹ اور کلہاڑیوں کے وار کرکے اکبر گھنوکی کے عبدالجبار،لیاقت اور حامد کو شدید زخمی کردیا۔ بچوں کی لڑائی کے تنازعہ پر گھر میں گھس کر سادھوکی کی روبینہ اور اُسکی والدہ رخسانہ پر محلہ داروں اسلم،گلشان،احمد،زیداور نے بدترین تشددکیا۔ پولیس نے مقدما ت درج کرلیے ۔