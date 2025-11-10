صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف مقامات پر زہر آلود سبزیوں کی کاشت دوبارہ شروع

  • گوجرانوالہ
مختلف مقامات پر زہر آلود سبزیوں کی کاشت دوبارہ شروع

کاشتکارڈرینوں کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرنے لگے ،کارروائی کامطالبہ

تتلے عالی(نامہ نگار)مختلف مقامات پر زہر آلود سبزیوں کی کاشت دوبارہ شروع، منڈیوں اور بازاروں میں فروخت ہونے لگیں ۔تتلے عالی اور نواحی علاقوں سے تین سیم نالے گزرتے ہیں مذکورہ ڈرینوں میں سیالکوٹ،وزیرآباد،گکھڑ،گوجرانوالہ سمیت دیگر سیکڑوں دیہاتوں قصبوں کاا ستعمال شدہ،کیمیکل ملا زہریلا پانی نکاس ہوتا ہے ،کاشتکاراس زہریلے پانی سے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں جہاں مرچ، آلو، ٹماٹر، بینگن، شلغم، گاجر، گوبھی،بھنڈی توری،کدو،مولی،ٹینڈے ودیگر سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں جو تتلے عالی ،کامونکی،گوجرانوالہ،نوشہرہ ورکاں،لاہور سمیت دیگر شہروں کی منڈیوں اوربازاروں میں بیچی جا رہی ہیں۔

ایوب زرعی ترقیاتی ادارہ کی ریسرچ میں گندے پانی سے سیراب کھیتوں میں تیار سبزیوں میں نکل،لیڈ،کیڈمیم،زنک،کروم،آئرن اورمیگانیز جیسی دھاتوں کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے مقررہ محفوظ مقدار سے زائد موجودگی کا انکشاف کیا گیاہے ۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب ایسے سبزی وچارہ جات کے کھیتوں کو ہل چلا کر تلف کر دیا جاتاتھا لیکن کارروائیاں بند ہونے پر سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے ۔ شہریوں نے سخت کارروائی کامطالبہ کیا ہے ۔

 

