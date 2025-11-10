سیکرٹری داخلہ کاسینٹرل جیل میں نئی رہائشگاہوں کا افتتاح
واٹرفلٹریشن پلانٹ کا بھی افتتاح کیا ،جیل کے دورہ پر انتظامات کا جائزہ لیا
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے وزیراعلیٰ جیل ریفارمز ایجنڈے پر عملدرآمد کے سلسلے میں سینٹرل جیل گوجرانوالہ کا دورہ کیا اور نئی رہائشگاہوں ،اسیران اور اہلکاروں کو صاف پانی کی فراہمی کیلئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق جیل میں 50 سال پرانی رہائش گاہیں خستہ حال ہو چکی تھیں ،نئی تعمیر ہونے والی رہائشگاہوں سے ملازمین کے 28 خاندان مستفید ہونگے ۔ سیکرٹری داخلہ نے اس موقع پر جیل سائیکالوجسٹس اور یونیورسٹی پروفیسرز سے بھی ملاقات کی۔ جیل میں انتظامات کا جائزہ لیا۔
سپرنٹنڈنٹ جیل چودھری اصغر نے بریفنگ دی۔ انہوں نے جوینائل جیل میں بچوں کیساتھ وقت گزارا اور تعلیم و تربیت کیساتھ کھیلوں کے انتظام کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری داخلہ نے جیل انڈسٹری میں مصنوعات کی تیاری کا جائزہ لیا ،ملاقات کیلئے آئے شہریوں سے \"ملاقات ایپ\"کی افادیت بارے دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا سنٹرل جیل میں اسیران کی تعلیم و تربیت کے علاوہ ان کو ہنر مند بنانے کیلئے کورسز کرائے جا رہے ہیں، انکی تیار کردہ پراڈکٹس مارکیٹ میں فروخت کر کے قیدیوں کی مالی معاونت کی جاتی ہے ۔سیٹلائٹ ٹائون میں 6 ملین روپے سے ڈسپلے سنٹر تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں جیلوں میں تیار ہونیوالی پراڈکٹس فروخت کیلئے رکھی جائینگی اورآمدن سے اسیران کی مالی معاونت کی جائیگی۔
ہنرمند قیدی رہائی کے بعد باعزت روزگار سے خاندان کا سہارا بن سکیں گے ۔ سیکرٹری داخلہ و دیگر نے جیل و پودے بھی لگائے ۔ آئی جی جیل خانہ جات، کمشنر ، آر پی او ، سی پی او گوجرانوالہ ودیگرافسربھی ہمراہ تھے ۔ سیکرٹری داخلہ نے بعد ازاں ایمن آباد میں گورودوارہ کا دورہ کیا اور سکھ یاتریوں سے ملاقات کی۔ گولڈن ٹیمپل بھارت سے آئے چیف ہیڈ و یاتریوں نے بہترین انتظامات پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔