  • گوجرانوالہ
پریس کلب ڈسکہ کے زیراہتمام علامہ اقبالؒ کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا

ڈسکہ (نمائندہ دنیا)پریس کلب ڈسکہ (رجسٹرڈ)کے زیراہتمام علامہ اقبالؒ کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا جس میں عہدیداران وممبران نے بھر پور شرکت کی ۔

اس موقع پر چیئرمین افضل منشاء،سنیئر وائس چیئرمین امین رضا مغل، جنرل سیکرٹری رضوان مہدی نے علامہ اقبالؒ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یوم اقبال کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اقبال شناسی حاصل کریں اور جانیں کہ اقبال کا پیغام کیا تھا۔ اور وہ کس طرح فلسفہ خودی کے ذریعہ امت کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے ۔علاوہ ازیں ڈسکہ یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام بھی شاعر مشرق کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا

 

