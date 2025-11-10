ای چالان شہریوں پر غیر ضروری بوجھ ، ظلم :فرقان عزیز
شہریوں پر ای چالان کے ذریعے مالی دبا ئوڈالنا کسی طور مناسب نہیں
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پی پی 64گوجرانوالہ فرقان عزیز بٹ نے کہاہے کہ شہر میں گلیوں، محلوں، مارکیٹوں اور چوکوں میں لگائے گئے تقریبا 1600 سے زائد سیف سٹی کیمروں کے ذریعے جاری ای چالان شہریوں کے لیے غیر ضروری بوجھ اور ظلم بن چکے ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کے نظم و ضبط کے لیے کیمروں کا استعمال بالکل جائز اور ضروری ہے لیکن گلیوں اور مارکیٹوں میں شہریوں پر ای چالان کے ذریعے مالی دبا ئوڈالنا کسی بھی طور مناسب نہیں۔ ای چالان کے نفاذ کے باوجود گوجرانوالہ کی بنیادی ٹریفک مسائل حل نہیں ہو رہے ۔
شہر میں کئی اہم مقامات پر ٹریفک سگنلز ہی نہیں قائم جو چند مقامات پر ٹریفک سگنلز قائم ہیں وہ کام نہیں کر رہے ، سڑکوں پر کراسنگ لائنز موجود نہیں، اور وارڈنز کا زیادہ تر وقت چالان کرنے میں ضائع ہو رہا ہے جبکہ شہری ٹریفک رواں کرنے ، پارکنگ کے مسائل حل کرنے اور بنیادی ٹریفک انتظامات بہتر بنانے میں بہت کم توجہ دی جا رہی ہے ۔
فرقان عزیز بٹ نے کہاای چالان کا نفاذتو ہو گیا لیکن شہری سہولت اور ٹریفک انتظامات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے ؟ ٹریفک وارڈنز صرف چالان کرنے میں مصروف ہیں، مگر سڑکوں پر موجود حقیقی مسائل، جیسے پارکنگ اور ٹریفک روانگی، حل کرنے میں ناکام ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ شہریوں پر غیر ضروری ای چالان کے بجائے بنیادی ٹریفک مسائل حل کیے جائیں۔