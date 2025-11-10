منیب اقبال و دیگر کی علامہ اقبال ؒ کے والدین کے مزار فاتحہ خوانی
کوٹلی لوہاراں(نامہ نگار)صاحبزادہ حافظ حامد رضا ایم ایل اے و سابق مذہبی امور و اوقاف آزادکشمیر کی امامت میں \'\'اقبال منزل\'\'میں حکیم الامت شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال ؒکے یوم پیدائش پر حسب روایت باجماعت نمازفجر ادا کی گئی۔۔۔
اور علامہ اقبال ؒکے پوتے منیب اقبال و دیگر احباب کے ہمراہ 148 ویں یوم پیدائش کے موقعہ پر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا ۔شرکانے علامہ اقبالؒ کے والدین کے مزار پر حاضری دی اورفاتحہ خوانی کی۔اس موقع پر محفل میلاد النبیؐ میں درودسلام کے نذرانے پیش کئے گئے اور خصوصی دعا کی گئی۔