صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منیب اقبال و دیگر کی علامہ اقبال ؒ کے والدین کے مزار فاتحہ خوانی

  • گوجرانوالہ
منیب اقبال و دیگر کی علامہ اقبال ؒ کے والدین کے مزار فاتحہ خوانی

کوٹلی لوہاراں(نامہ نگار)صاحبزادہ حافظ حامد رضا ایم ایل اے و سابق مذہبی امور و اوقاف آزادکشمیر کی امامت میں \'\'اقبال منزل\'\'میں حکیم الامت شاعر مشرق مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال ؒکے یوم پیدائش پر حسب روایت باجماعت نمازفجر ادا کی گئی۔۔۔

 اور علامہ اقبال ؒکے پوتے منیب اقبال و دیگر احباب کے ہمراہ 148 ویں یوم پیدائش کے موقعہ پر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا ۔شرکانے علامہ اقبالؒ کے والدین کے مزار پر حاضری دی اورفاتحہ خوانی کی۔اس موقع پر محفل میلاد النبیؐ میں درودسلام کے نذرانے پیش کئے گئے اور خصوصی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر