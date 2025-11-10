پرانا ہیڈ چھناواں پل کی دیوار ٹوٹنے پر کنٹینر نہر میں جاگرا
ڈرائیور محفوظ رہا،سو برس سے زائد پرانا پل مسافروں کیلئے خطرہ بن گیا
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)علی پورچٹھہ میں سو برس سے زائد پرانا ہیڈ چھناواں پل مسافروں کیلئے خطرہ بن گیا، گزشتہ رات خستہ خستہ حال پل سے کنٹینر حفاظتی دیوار توڑتے ہوئے نہر میں جاگرا، تاہم خوش قسمتی سے ڈرائیور اور گاڑی محفوظ رہے ۔بڑا حادثہ ٹل گیا۔ علی پورچٹھہ سے رسول نگر، وزیرآباد اور سیالکوٹ کو ملانے والی اکلوتی مرکزی شاہراہ نہر لوئر چناب پر بنے اسی پرانے پل سے گزرتی ہے جو انگریز دورِ حکومت میں تعمیر ہوا تھا۔
پل کی عمر پوری ہو چکی ہے اور اسکی خستہ حالی اب مسافروں کے لیے موت کا پروانہ بن چکی ہے ۔ گزشتہ رات ہیوی کنٹینر موڑتے ہوئے اس کا پچھلا حصہ پل کی کمزور حفاظتی دیوار سے ٹکرا گیا جس سے دیوار فوراً ٹوٹ گئی۔ کنٹینر پیچھے کی جانب جھول کر نہر میں جاگرا۔ ڈرائیور نے فوری طور پر کنٹینر کو گاڑی سے الگ کر دیا جس سے بڑا جانی نقصان ہونے سے بچ گیا۔ علاقہ مکینوں وزیراعلیٰ اورمتعلقہ محکموں سے ہنگامی بنیادوں پر فنڈز جاری کرنے اور ہیڈ چھناواں پل کی فوری از سر نو تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔