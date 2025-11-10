جسٹس(ر)افتخار چیمہ کی نماز جنازہ ادا، اہم شخصیات شریک
علی پورچٹھہ،احمد نگر چٹھہ،وزیرآباد(تحصیل رپورٹر،نمائندہ دنیا،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار چیمہ ،سابق آئی جی موٹر وے پولیس ذوالفقار چیمہ کے بڑے بھائی سابق ایم این اے جسٹس(ر)افتخار چیمہ جو دل کے دورہ پڑنے پر انتقال کر گئے تھے انکی نماز جنازہ آبائی گاؤں کٹھوہر کلاں میں ادا کی گئی ۔
ایم این ایز بلال فاروق تارڑ ، مدثر قیوم ناہرا ،ایم پی ایز وقار چیمہ،عدنان افضل چٹھہ ،سابق ضلع ناظم فیاض چٹھہ ،آر پی او گوجرانوالہ طیب حفیظ چیمہ ،سی پی او رانا ایاز سلیم ،ڈی ایس پی وزیرآباد عبدالحمید ورک ، عدنان سرور چیمہ ،جوہر سرور چیمہ،سلمان ساجد چٹھہ،تنویر چٹھہ،سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس ، خواجہ جمیل،پروفیسر حافظمنیر،افتخار بٹ،صوفی اشرف نثار،رانا سلطان ،قیصر اقبال وڑائچ،رانا خورشید سمیت ضلعی انتظامیہ کے سربراہان اور مقامی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔
جسٹس(ر) افتخار چیمہ کو آبائی قبرستان میں والدین کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا ۔وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ ن کے رہنما جسٹس (ر)افتخار چیمہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے ۔وزیراعظم نے مرحوم کے بھائی سابق آئی جی موٹر وے ذوالفقار چیمہ اور سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار چیمہ سے ٹیلیفون پر تعزیت کی اورمرحوم کیلئے دعائے مغفرت اور لواحقین کیلئے صبر و استقامت کی دعا کرتے ہوئے کہا مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔