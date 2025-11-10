صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر گجرات چیمبر کی انڈونیشیا کے یوم آزادی پر تقریب میں شرکت

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر)صدر گجرات چیمبر آف کا مر س احمد حسن مٹو نے سنیئر نا ئب صدر اکرام افضل بٹ کے ہمراہ انڈونیشیا کی 80ویں یومِ آزادی، انڈونیشین آرمڈ فورسز کی 80ویں سالگرہ اور پاکستان و انڈونیشیا کے درمیان 75 سالہ دوطرفہ تعلقات کی سالگرہ پر تقریب میں خصو صی شر کت کی ۔

 تقر یب میں انڈونیشیا کے سفیر چندرا ڈبلیو سوکوجو اور انکی اہلیہ تمارا وائی سوکوجو کی دعوت پر شرکت کی،ا حمد حسن مٹو اور اکر ام افضل بٹ نے انڈونیشین سفیر کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے باہمی تجارتی و اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کیلئے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر صدر گجرات چیمبر نے پاکستان میں پرتگا ل کے سفیر، آئر لینڈ کے پاکستان میں کونسل جنرل سے بھی ملاقات کی۔

