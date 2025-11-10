سٹیپ سکول پھالیہ کے طلبہ کاگجرات چیمبر کا مطالعاتی دورہ
بچے دورے سے سیکھیں گے :حسنات بٹ ،کامیاب افراد کو رول ماڈل بنائیں:احمد حسن
گجرات(سٹی رپورٹر)سٹیپ سکول پھالیہ سے طلبہ کے وفد نے کیمپس ڈائریکٹرز اور پرنسپل کے ہمراہ گجرات چیمبر آف کامرس کا مطالعاتی دورہ کیا۔ وفد میں حسنات بٹ ڈائریکٹر ، چودھری قمر زمان ڈائریکٹر ، مرزا حتشام ڈائریکٹر ، میاں الیاس ڈائریکٹر اور طیبہ شاہ پرنسپل سٹیپ سکول پھالیہ کے علاوہ طلبا و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔طیبہ شاہ نے اس موقع پر کہا مطالیاتی دورہ کا مقصدیہ ہے کہ بچوں کو پروفیشنل اداروں کا دورہ کروایا جائے جہاں وہ ان لوگوں سے سیکھ سکیں جنہوں نے پریکٹیکل زندگی میں کامیابی حاصل کی ۔ہم بچوں میں ابھی سے سکل ڈویلپمنٹ اور کیریئر کانسلنگ کیلئے کام کر رہے ہیں ۔
حسنات بٹ ڈائریکٹر سٹیپ سکول نے کہا امید ہے کہ آج اس دورے سے بچے بہت کچھ سیکھیں گے جس کو وہ آگے چل کر عملی زندگی میں استعمال کر ینگے ۔ صدر گجرات چیمبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بچوں کو عملی زندگی اور کاروبار بارے اہم باتیں بتائیں۔ میٹنگ میں عمران وڑائچ ، مرزا اویس عرفان ایگزیکٹو ممبران ، عمار نعمان سابق صدر ، عثمان مظفر سیکرٹری جنرل بھی موجود تھے ۔صدر گجرات چیمبر احمد حسن نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور اس موقع پر کہا ننھے پھولوں کو دیکھ کر اور ان کا سیکھنے کا جذبہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ۔ صدر گجرات چیمبر نے طلبا کے سوالات کے جواب بھی دیئے اوربچوں کو تلقین کی کہ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں اور اس کو صرف سیکھنے کیلئے استعمال کریں ،ٹک ٹاکرز کو فالو نہ کریں بلکہ معاشرے کے کامیاب لوگوں جنہوں نے ملک اور انسانیت کی خدمت کیلئے کام کیا ہو انہیں اپنا رول ماڈل بنائیں۔