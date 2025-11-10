علامہ اقبالؒ اپنی ذات میں تحریک ،عمل کا پیغام تھے :ڈی سی
اقبال کے کلام میں امید کا درس ملتا ، طلبہ منزل کا تعین ضرور کریں:خطاب
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے کہا ہے کہ طالبعلم ہمارا قومی سرمایہ ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبالؒ کو ان سے بہت سی توقعات وابستہ تھیں۔ نوجوانوں کو اقبال کے خواب پرپورا اترنا چاہیے ۔علامہ اقبال ؒاپنی ذات میں تحریک اور عمل کا پیغام تھے ۔ ان خیالات کا ہزار انہوں نے گورنمنٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین گوجرانوالہ میں تقریب بیادِ اقبال سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا اقبال کے کلام میں امید کا درس ملتا ہے ۔ طلبہ اپنی منزل کا تعین ضرور کریں۔ ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے خطاب میں کہا وہی قومیں ستاروں پر کمندیں ڈال سکتی ہیں جو اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرتی ہیں۔
اساتذہ کو طلبہ کی بھرپور رہنمائی کرنی چاہیے ۔ ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر امان اللہ راٹھور نے کہا علامہ اقبالؒ کے کلام میں نظریہ خود ی کے بعد سب سے بڑا پیغام نوجوانوں کیلئے ہے ۔ نوجوان ہماراگراں قدر سرمایہ ہیں۔انکی اخلاقی تربیت ضروری ہے ۔ تعلیمی اداروں کو تربیت گاہ بنانے کیلئے بھرپور اقدامات کرنے چاہئیں ۔ادارہ کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر لبنیٰ اخلاق نے کہا ڈاکٹر علامہ اقبالؒ ہر دور کے شاعر ہیں۔ انکا کلام ہمیں عمل پر اکساتا ہے کیونکہ زندگی عمل سے بنتی ہے ، باتوں سے نہیں ۔ پروفیسر گلریز ہاشم نے کہا چمن کی آبیاری کیلئے طالبات کو سخت محنت کرنا ہوگی۔
اقبال محنت کے داعی ہیں۔ عمل کا پیغام دیتے ہیں۔ اس موقع پر طالبات نے کلام اقبال پیش کیا ۔ ہادیہ ، ماہ نور، صائقہ، ملائکہ ، مریم ، مومنہ، مہوش، علینہ، کنول ودیگر طالبات نے انگریزی ،اردو تقریروں میں کہا علامہ اقبالؒ کے ہاں روحانیت کا پیغام ملتا ہے ۔ ہمیں سچے مسلمان کی حیثیت سے فرائض انجام دینا ہونگے ۔ طاہرہ امین نے علامہ اقبال ؒ پردستاویزی فلم تیار کی۔ پروفیسر افشاں رضا ، پروفیسر حمیرا ارشاد ، پروفیسر شہناز ندیم، وائس پرنسپل پروفیسر شمع نواز، کو وائس پرنسپل پروفیسر خالد ناصر، پروفیسر شیریں گل، پروفیسر عظمیٰ رضا، پروفیسر عالیہ کلثوم ودیگر تقریب کا حصہ تھیں ۔ علامہ اقبالؒ کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔