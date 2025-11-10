صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ نوشہرہ ورکاں کی حوالات میں بند شخص جاں بحق

  • گوجرانوالہ
جاوید رحمانی کو طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال لیجایا گیا مگر جانبر نہ ہو سکا

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)تھانہ نوشہرہ ورکاں کی حوالات میں بند شخص جاں بحق ہوگیا۔ نواحی گاؤں ببر کا رہائشی جاوید رحمانی ولد ثنا اﷲ حوالات میں بند تھا رات اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا اور دم توڑ گیا موت کی وجوہات معلوم کرنے کے لئے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ۔ پولیس ذرائع کے مطابق متوفی منشیات کا عادی تھا اور منشیات فروشی کے مقدمہ میں جیل میں قید تھا اسے گزشتہ روز اسے عدالتی حکم پر جیل سے تھانہ نوشہرہ ورکاں کی حوالات میں التوا پر منتقل کیا گیا تھا۔

 

