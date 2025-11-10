صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن آرائیاں کااجلاس، گروپ بندی ختم کرنیکافیصلہ

  • گوجرانوالہ
شرکانے چودھری فضل الٰہی کی کوششوں کو سراہا ، مکمل حمایت کا یقین دہانی کرائی

سمبڑیال(سٹی رپورٹر)انجمن آرائیاں سمبڑیال کا اجلاس صدر میاں لیاقت کی رہائش گاہ پر ہااجس میں مرکزی نائب صدر چودھری فضل الٰہی صدر یوتھ ونگ لاہور، حافظ عدنان عمر ایڈووکیٹ بورڈ آف ایلڈر، میاں فیض احمد بیلوی، میاں اﷲ دتہ بٹالوی، چودھری طالب حسین، سیکرٹری جنرل میاں عمران شاہد، نائب صدور چودھری مبشر ایڈووکیٹ، میاں منیر، چودھری انور ،میاں شفیق میاں عدیل سمیت ارائیں برادری کے معزز اراکین نے شرکت کی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مرکزی انجمن آرائیاں میں گروپ بندی اور خلفشار کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہوئے بانی سر میاں شفیع مرحوم کی برسی پر بھرپور شرکت کی جائیگی اس موقع پر مرکزی نائب صدر چودھری فضل الٰہی کی کوششوں کو سراہا گیا اور ان کو مکمل حمایت کا یقین دلایا گیا۔

